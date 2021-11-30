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В NASA надеются на скорое подписание с РФ соглашения о "перекрестных" полетах

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Соглашение между американским космическим агентством и госкорпорацией "Роскосмос" о "перекрестных" полетах может быть подписано в ближайшее время, сообщила в понедельник заместитель руководителя программы Международной космической станции (МКС) NASA Дана Вайгл.

"Надеемся, что мы очень скоро что-то подпишем", - заявила она в ходе пресс-конференции, посвященной предстоящему во вторник выходу американских астронавтов в открытый космос с борта МКС.

"Наша цель всегда состояла в том, чтобы астронавты и космонавты летали на кораблях обеих сторон. И эти переговоры продвигаются очень успешно", - отметила Вайгл.

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"Мы планируем начать этот обмен следующей осенью. Цель, над которой обе стороны работают, состоит в том, чтобы космонавт смог совершить полет на пятом корабле (компании) SpaceX, а затем наш астронавт полетел бы на "Союзе"", - сказала Вайгл. Со своей стороны, "Роскосмос" 17 ноября также заявил о достижении с NASA принципиального согласия на возобновление "перекрестных" полетов. Госкорпорация "Роскосмос" и NASA достигли принципиального согласия по вопросу возобновления "перекрестных" полетов, текст соглашения согласовывается в правительстве РФ, сообщил "Интерфаксу" исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалёв.

6 октября руководитель программы NASA на МКС Джоэль Монтальбано сообщил, что США готовят соглашение с "Роскосмосом" о "перекрестных" полетах, российский космонавт, по его словам, может полететь на американском корабле осенью 2022 года. 29 октября руководитель пилотируемой программы NASA Кэти Людерс заявляла, что "Роскосмос" и NASA рассматривают возможность совместных тренировок для будущих "перекрестных" полётов на МКС. Еще 19 марта в "Роскосмосе" сообщили "Интерфаксу", что с NASA ведутся переговоры о "перекрестных" полетах, но договоренность пока не достигнута. В апреле исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалёв сказал "Интерфаксу", что госкорпорация выступает за возобновление "перекрестных" полетов на МКС на российских и американских кораблях.

В годовом отчёте "Роскосмоса" за 2020 год сообщалось о подготовке проекта соглашения с NASA о "перекрёстных" полётах.

С 2011 года доставка экипажей на МКС осуществлялась только российскими кораблями, до этого действовала перекрестная система, по которой американские астронавты получали места на российских кораблях, а российские космонавты - на американских. В 2020 году NASA сообщали, что ведут с "Роскосмосом" переговоры о возвращении перекрестной системы.

Роскосмос NASA МКС

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