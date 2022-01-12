Инвесторы подали в суд на Ким Кардашьян из-за рекламы криптовалюты

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Инвесторы подали иск в суд на американскую телезвезду Ким Кардашьян, обвинив ее во введении их в заблуждение из-за рекламы малоизвестной криптовалюты EthereumMax.

Как сообщается в иске, поданном в Федеральный окружной суд США в Калифорнии, Кардашьян и разработчики EthereumMax действовали совместно для искусственного увеличения стоимости токена, делая "лживые и вводящие в заблуждения заявления" в соцсетях. В иске также отмечается, что истцы, покупавшие криптовалюту с 14 мая по 17 июня 2021 года, понесли потери из-за поведения знаменитости.

Кардашьян прорекламировала EthereumMax в прошлом году в посте в своем Instagram аккаунте. Знаменитость тогда написала: "Это не финансовый совет, но я просто делюсь тем, что мне рассказали друзья о токенах EthereumMax". При этом она также добавила хештег #ad, означающий, что ей заплатили за рекламу. CNBC оценивает стоимость спонсорского поста в аккаунте звезды в $500 тыс. - $1 млн.

Цена EthereumMax рухнула на 97% с начала июня прошлого года. Это привело к тому, что некоторые инвесторы присвоили схеме продвижения криптовалюты название "pump and dump", при которой мошенники пытаются повысить цену актива при помощи ложных заявлений.