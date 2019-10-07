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Ким Кардашьян крестила детей в Армении

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Американская актриса и фотомодель армянского происхождения Ким Кардашьян и ее сестра Кортни Кардашьян крестили детей в духовном центре Армянской апостольской церкви - Первопрестольном Святом Эчмиадзине.

Как сообщил журналистам руководитель канцелярии Св. Эчмиадзина иерей Ваграм Меликян, крестины состоялись в понедельник.

По данным корреспондента "Интерфакса", крестным стал один из дьяконов Св. Эчмиадзина. Судя по фотографиям, появившимся в социальных сетях, семья Кардашьян крестила трех детей.

Кардашьян прибыла в Армению для участия во Всемирном конгрессе по информационным технологиям (WCIT 2019).

NEWS.am STYLE-ի լրագրողներին հաջողվել է հյուրանոցում լուսանկարել WCIT համաշխարհային համաժողովի պատվավոր հյուր Քիմ Քարդաշյանին։ "Ինչպե՞ս եք"- հետաքրքրվել է NEWS.am STYLE-ի թղթակիցը հետաքրքրվել է իրապատում շոուի աստղից։ Ի պատասխան նա ասաց, "Լավ, իսկ դո՞ւք"։ Իսկ Քորթնին ի պատասխան պարզապես ժպտում էր։ Նկատենք, որ Քարդաշյան քույրերը Երեւան են ժամանել երեխաների հետ։ #newsamstyle #kim #newsam

Публикация от NEWS.am STYLE (@style.news.am)

Впервые Ким Кардашьян вместе с мужем, американским исполнителем хип-хопа Канье Уэстом посетила Армению в апреле 2015 года, чтобы познакомиться с историей своих предков и наследием армянского народа. У пары четверо детей.

Армения Ким Кардашьян

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