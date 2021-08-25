Канье Уэст решил сменить имя

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Рэпер Канье Уэст подал в суд в Лос-Анджелесе документы на смену имени, он хочет, чтобы его звали просто Йе (Ye вместо Kanye). Как сообщает BBC News, в документах он указал, что хочет это сделать "по личным соображениям".

В сентябре 2018 года Уэст выпустил альбом под названием Ye и тогда же написал в твиттере, что решил сам так назваться. Он объяснял, что это не просто сокращение имени "Канье", но и важное для него слово с точки зрения религии: в Библии это самое частотное слово, которое означает "вы" (устаревшая форма местоимения второго лица множественного числа).

Рэпер говорил, что хочет показать что вместе со всеми, что вместе они "мы".

ВВС напоминает, что рэпер продолжает разводиться с Ким Кардашьян и готовится выпустить новый альбом, названный в честь его матери Донды (Donda).

В 2020 году Уэст участвовал в выборах президента США и набрал около 60 тысяч голосов (примерно одна шестая часть из них пришлась на штат Теннесси). После этого он сказал, что выдвинется и на выборы 2024 года.