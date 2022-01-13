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Moody's пересмотрит рейтинги десяти казахстанских банков из-за беспорядков

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service (Moody's) пересмотрит рейтинги и оценки десяти коммерческих банков Казахстана, рейтинги могут быть понижены из-за произошедших беспорядков в стране, говорится в сообщении агентства.

"Moody's сегодня принял решение пересмотреть рейтинги и оценки десяти банков Казахстана для возможного их понижения, так как произошедшие социальные беспорядки в Казахстане могли привести к ухудшению операционной деятельности местных банков", - говорится в сообщении агентства.

Так, Moody's пересмотрит у Народного банка Казахстана долгосрочные рейтинги и оценки по международной и национальной шкале, краткосрочные депозитные рейтинги, краткосрочные рейтинги риска контрагента, а также рейтинги долговых обязательств банка.

У Altyn Bank - долгосрочные рейтинги и оценки по международной и национальной шкале, а также краткосрочные рейтинги риска контрагента.

У дочернего российского банка "Сбербанк" аналитики пересмотрят долгосрочные рейтинги и оценки по международной и национальной шкале, а также краткосрочные рейтинги риска контрагента.

Moody's пересмотрит рейтинги и "Отбасы банк", а именно долгосрочные рейтинги и оценки по международной и национальной шкале, краткосрочные депозитные рейтинги и краткосрочные рейтинги риска контрагента.

У "Банк ЦентрКредит" будут пересмотрены долгосрочные рейтинги и оценки по международной и национальной шкале, а также рейтинги долговых обязательств.

У Kaspi Bank - долгосрочные рейтинги и оценки по международной и национальной шкале, а также рейтинги долговых обязательств.

У Jusan Bank - долгосрочные рейтинги и оценки по международной и национальной шкале, а также долгосрочные рейтинги эмитента по международной и национальной шкале.

Moody's у Bank RBK, "Евразийский банк" и ForteBank пересмотрит только долгосрочные рейтинги и оценки по международной и национальной шкале.

Moody's Казахстан

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