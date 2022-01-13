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Антитеррористическая операция завершена в столице Казахстана и 13 регионах страны

"Красный" уровень террористической опасности остался только Алма-Ате, Алматинской и Жамбылской областях

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В четверг во всех регионах Казахстана, за исключением Алма-Аты, Алма-атинской и Жамбылской областей, завершена антитеррористическая операция и отменен критический "красный" уровень террористической опасности, сообщила пресс-служба Комитета нацбезопасности.

"На текущий период в 14 регионах Казахстана обстановка стабилизирована. По этой причине Республиканский оперативный штаб по борьбе с терроризмом уведомляет о завершении антитеррористической операции и отмене критического "красного" уровня террористической опасности на территориях городов Нур-Султана, Шымкента, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Костанайской, Мангистауской, Павлодарской, Северно-Казахстанской и Туркестанской областей", - отмечается в распространенной информации.

При этом в сообщении подчеркивается, что "в городе Алма-Ате, Алма-Атинской и Жамбылской областях реализуются меры по установлению и задержанию террористов и лиц, причастных к иной преступной деятельности в период массовых беспорядков".

Хроника 03 – 13 января 2022 годаМассовые протесты в Казахстане
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