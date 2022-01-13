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В аэропорт Алма-Аты прибыл первый с начала беспорядков гражданский самолет с пассажирами

В аэропорт Алма-Аты прибыл первый с начала беспорядков гражданский самолет с пассажирами
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В открывшийся в четверг международный аэропорт "Алматы" прибыл первый гражданский самолет с пассажирами на борту, сообщил Комитет гражданской авиации Казахстана.

Рейс прибыл из столицы страны - города Нур-Султана.

По данным ведомства, на четверг с 8:00 до 21:00 запланировано выполнение порядка 8 рейсов из Нур-Султана в Алма-Аты и обратно.

В ночь на 6 января на аэропорт "Алматы" было совершено нападение в ходе массовых беспорядков. Воздушная гавань была разгромлена участниками беспорядков, разбиты витрины кафе, магазинов, пунктов продаж авиабилетов.

Аэропорт Алматы - крупнейший в Казахстане, построен в 1935 году. Акционерами аэропорта являются турецкая TAV Airports (85%) и фонд Kazakhstan Infrastructure Fund (15%).

Алма-Ата

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