ЕС заблокировал сделку по слиянию судостроительных Daewoo и Hyundai Heavy

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) заблокировала сделку по слиянию двух крупнейших в мире судостроительных компаний из Южной Кореи - Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering и Hyundai Heavy Industries – на сумму $2 млрд.

Сделку одобрили регуляторы в Сингапуре, Китае и Казахстане, однако для ее завершения компаниям необходимо одобрение ЕС, Японии и Южной Кореи.

В сообщении ЕК говорится, что сделка дала бы новой компании доминирующие позиции и привела бы к ослаблению конкуренции на мировом рынке производства танкеров для транспортировки сжиженного природного газа.

При этом в сообщении отмечается, что стороны не предоставили путей решения вопросов, вызывающих опасения регуляторов.

Это первый случай с 2019 года, когда Брюссель решил выступить против корпоративного соглашения о слиянии. Регуляторы ЕС по вопросам конкуренции до этого блокировали сделку между индийской Tata Steel и германской ThyssenKrupp из-за опасений, что она приведет к росту цен для потребителей.

Решение в отношении Daewoo и Hyundai Heavy принято на фоне скачка цен на энергоносители в Европе зимой, при этом затраты на транспортировку сжиженного природного газа в Азии взлетели до рекордных уровней на фоне увеличения мирового спроса.

Две южнокорейские компании являются лидерами рынка по производству судов, транспортирующих СПГ.

Газета Financial Times со ссылкой на одного из европейских чиновников ранее сообщала, что блокировка сделки поможет защитить европейских потребителей от дальнейшего увеличения цен на СПГ.

Суда, перевозящие СПГ в Азию, перенаправляют в Европу, где потребители готовы платить больше за получение топлива для выработки электроэнергии. ЕС – третий по величине в мире импортер СПГ.

Hyundai Heavy впервые объявила о сделке в 2019 году. Брюссель на тот момент потребовал, чтобы компании предоставили доводы, которые позволили бы ослабить опасения по поводу конкуренции. Южнокорейские судостроительные компании активно поставляют продукцию европейским фирмам. На их долю приходится около 30% мирового спроса на грузовые суда, согласно данным Еврокомиссии.