СПГ-танкеры развернулись и взяли курс на Европу из-за роста цен на газ

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Танкеры со сжиженным природным газом (СПГ), направляющиеся в Азию, меняют свои маршруты и поворачивают в сторону Европы, где цены на газ вновь обновили рекордные максимумы, пишет Financial Times.

Спотовая цена газа в Европе днем 21 декабря достигла 174,61 евро за МВт/ч, то есть $2039 за тысячу кубометров. Это абсолютный рекорд за всю историю торгов (прежний был зафиксирован в начале октября 2021 года).

"Европейский газовый рынок просто прорвало, - сказал Киран Роу из Platts. - Цены на СПГ на любом рынке мира сейчас ниже, чем на главных европейских площадках".

По данным Platts, спред между ценами на газ в Европе и Азии вырос до исторического максимума. Спотовые цены на СПГ в Европе составляют в среднем $48,5 за миллион британских тепловых единиц (БТЕ) против $41 за 1 млн БТЕ в Азии, тогда как в октябре и ноябре азиатские контракты торговались с премией к европейским в размере примерно $5 за 1 млн БТЕ.

"Взлетевшие спотовые цены на газ в Европе спровоцировали редкие движения грузов", - отмечает аналитик ICIS Алекс Фроли.

В частности, два танкера из США, направлявшиеся в Азию, сменили маршруты и взяли курс на европейские порты. Кроме того, Австралия осуществит поставку СПГ в Европу впервые с 2009 года, говорит аналитик.

По оценке основателя и главы глобального трейдера Gunvor Торбьорна Торнквиста, Европа в декабре может получить 15-20 грузов СПГ и столько же - в январе следующего года.

"Ценовая политика в Европе явно направлена на привлечение большого объема СПГ, и он ей нужен, - сказал Торнквист. - Без этих (поставок) ситуация может стать очень серьезной в зависимости от погоды. Запасы уже на низком уровне, а к концу зимы могут опуститься до исключительно низких".