В ЕС решили заблокировать слияние судостроительных Daewoo и Hyundai Heavy

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Европейские антимонопольные регуляторы готовятся заблокировать сделку по слиянию двух крупнейших в мире судостроительных компаний из Южной Кореи - Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering и Hyundai Heavy Industries - на сумму $2 млрд, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

По словам европейских чиновников, сделка нарушает правила конкуренции. О решении, вероятно, будет объявлено уже на этой неделе, говорят собеседники FT.

Это первый случай с 2019 года, когда Брюссель решил выступить против корпоративного соглашения о слиянии. Регуляторы ЕС по вопросам конкуренции до этого блокировали сделку между индийской Tata Steel и германской ThyssenKrupp из-за опасений, что она приведет к росту цен для потребителей.

Решение в отношении Daewoo и Hyundai Heavy принято на фоне скачка цен на энергоносители в Европе текущей зимой, при этом затраты на транспортировку сжиженного природного газа в Азии взлетели до рекордных уровней, превысив $300 тыс. в сутки на фоне увеличения мирового спроса.

Две южнокорейские компании являются лидерами рынка по производству судов, транспортирующих сверхохлажденный СПГ.

По словам одного из европейских чиновников, блокировка сделки поможет защитить европейских потребителей от дальнейшего увеличения цен на СПГ.

Суда, перевозящие СПГ в Азию, перенаправляют в Европу, где потребители готовы платить больше за получение топлива для выработки электроэнергии. ЕС - третий по величине в мире импортер СПГ.

Hyundai Heavy впервые объявила о сделке в 2019 году. Брюссель на тот момент потребовал, чтобы компании предоставили доводы, которые позволили бы ослабить опасения по поводу конкуренции. Южнокорейские судостроительные компании активно поставляют продукцию европейским фирмам, на их долю приходится около 30% мирового спроса на грузовые суда, согласно данным Еврокомиссии.

Сделку одобрили регуляторы в Сингапуре, Китае и Казахстане, однако для ее завершения компаниям необходимо одобрение ЕС, Японии и Южной Кореи.