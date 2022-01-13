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В Еврокомиссии ждут от "Газпрома" ответов на вопросы об объемах поставок газа

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Еврокомиссия ждет от "Газпрома" и ряда других компаний ответов на разосланные Брюсселем вопросы по поводу ограничений поставок газа, заявила в четверг исполнительный заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) Маргрете Вестагер.

"Мы разослали вопросы ряду компаний-поставщиков энергоресурсов. Многие прислали нам ответы. Но мы все еще ожидаем ответы, в частности, от "Газпрома", - сказала она на брифинге в Брюсселе.

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Вестагер отметила, что Брюссель "с нетерпением ожидает ответов, чтобы мы смогли продолжить прояснять ситуацию".

Отвечая на вопрос журналиста о том, согласна ли она, что высокие цены на газ в Европе могли быть спровоцированы поведением на рынке "Газпрома", Вестагер заявила: "Для нас этот вопрос (о ценах - ИФ) - это приоритет. Когда компания в условиях повышения спроса ограничивает поставки, это заставляет задуматься. Такое поведение редко можно увидеть на рынке".

Зампред ЕК, отвечая на просьбу пояснить, каковы могут быть итоги расследования такого рода дел, пояснила, что есть три варианта развития событий. Первый вариант: Еврокомиссия приходит к выводу, что никаких нарушений нет. Второй вариант заключается в том, что Еврокомиссия и компания, в отношении которой проводилось расследование, договариваются о том, какие действия последняя должна предпринять, чтобы решить возникшую проблему. Третий вариант - принятие мер против компании. По словам замглавы Еврокомиссии, речь может идти о штрафе.

В пресс-службе "Газпрома" журналистам заявили: "Мы в контакте с ЕК. Часть информации уже предоставлена".

Еврокомиссия Газпром

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