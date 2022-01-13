Опрос показал, что только 45% американцев одобряют методы Байдена по борьбе с COVID

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Только 45% американцев одобряют методы президента Джо Байдена по борьбе с коронавирусом COVID-19, сообщает в четверг The Hill со ссылкой на опрос NewsNation.

Согласно данным опроса, 55% опрошенных зарегистрированных избирателей не одобряют борьбу с пандемией, которую ведет Байден. При этом лишь 16% респондентов доверяют информации о вирусе, полученной от президента, и только 31% доверяет словам ведущего специалиста США по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи.

Около 58% американцев не одобряют работу Байдена на посту президента в целом. Это примерно совпадает с цифрами опроса Квиннипэкского университета, опубликованного в среду, в котором негативно о деятельности действующего президента высказались 57% опрошенных и только 25% одобрили его работу. Остальные респонденты затруднились ответить.

52% респондентов считают, что пандемия никогда не закончится, 30% верят в ее окончание через год. При этом 7% американцев верят, что она уже закончилась.

В опросе, проведенном 10 января, приняли участие 1 013 зарегистрированных избирателей.

В четверг Байден в очередной раз призвал американцев вакцинироваться, а также сообщил, что правительство закупит дополнительные 500 млн тестов на COVID-19, которые можно будет получить бесплатно.

"В дополнение к 500 млн - половине миллиарда - тестов, которые находятся в процессе приобретения, чтобы потом их могли доставить вам домой бесплатно, сегодня я даю указание моей команде закупить еще 500 млн тестов для бесплатного распространения - всего миллиард тестов для удовлетворения будущих потребностей", - заявил президент.