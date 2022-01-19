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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:49Заразились
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Американские эксперты предупредили об опасности намеренного заражения "омикроном"

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Американские эксперты в сфере здравоохранения предупреждают, что не стоит специально заражаться штаммом коронавируса "омикрон" в расчете на получение естественного иммунитета к COVID-19 при более легком течении болезни, пишет в среду издание The Hill.

"(Омикрон - ИФ) просто протекает менее тяжело. Но нельзя говорить, что шанс летального исхода - 0%. Вам никогда не следует желать заразиться", - приводит газета слова директора Центра образования в области вакцин при Детской больнице в Филадельфии Пола Оффита.

Как отмечается в публикации, те, кто хочет намеренно заразиться "омикроном" должны осознавать, что точных данных об этом штамме пока нет - таким образом, нет доказательств, что он протекает исключительно в легкой форме.

Эксперты подчеркивают, что некоторых зараженных омикроном все же приходится госпитализировать.

Еще один аргумент против намеренного заражения этим штаммом - его быстрая распространяемость. Это может увеличить нагрузку на и без того перегруженные системы здравоохранения и продлить вспышки заболевания.

Кроме того, существует уязвимая группа детей в возрасте до пяти лет, которые еще не имеют права вакцинироваться.

Специалисты обращают внимание, что вакцины против коронавируса, а также бустеры обеспечивают иммунитет, не представляя каких-либо сопутствующих рисков заразиться COVID-19.

В США против COVID-19 привито около 63% населения. Всего за время пандемии коронавируса в стране было зафиксировано почти 68,8 млн случаев заражения инфекцией. Более 877,3 тысяч пациентов умерли от последствий заражения вирусом, более 43,5 млн полностью вылечились.

Хроника коронавируса. Январь.

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Хроника 09 января 2020 года – 19 января 2022 годаПандемия коронавируса
США коронавирус

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