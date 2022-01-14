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Советник Байдена согласен, что санкции против других стран - это не панацея

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Санкции США против других стран не всегда позволяются добиться всех поставленных задач, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Я не буду утверждать, что санкции - это панацея", - сказал он на брифинге в Белом доме, отвечая журналисту, который привел серию примеров неэффективных санкций США.

Салливан напомнил об Иране, который в свое время, оказавшись под санкционным давлением, согласился заключить договоренности по своей атомной программе. "Были и случаи, как при демократах, так и при республиканцах, когда санкции не позволяли достигать всех поставленных целей", - добавил он.

Говоря о действиях США в случае российского вторжения на Украину, Салливан подчеркнул, что, помимо санкций, Вашингтон будет располагать и "другими инструментами" для давления на Москву.

При этом Салливан не стал говорить о возможных действиях Вашингтона в случае, если Россия не вторгнется, но и не отведет войска от границы с Украиной.

"Во-первых, мы, прежде всего, стремимся сдерживать и предотвращать любое потенциальное вторжение России", - заявил он, уклонившись от прямого ответа на заданный вопрос.

Также Салливан выразил мнение, что США в обозримом будущем поймут, по какому пути будут развиваться отношения с Россией.

"Мы готовы как к дипломатии, так и к другому пути (к ограничительным мерам в случае вторжения РФ на Украину - ИФ). Лично я считаю, что вопрос о том, какой это будет путь, решится не через год, не через пять лет, а в обозримом будущем", - сказал советник президента США по нацбезопасности.

США Украина Россия

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