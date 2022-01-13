Белый дом сообщил о поддержании контакта с РФ для определения дальнейших шагов

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - США контактируют со своими союзниками и Россией относительно дальнейших шагов после переговоров на этой неделе, заявил в пятницу советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Что касается следующих шагов в дипломатическом плане, мы остаемся в контакте с нашими союзниками, партнерами, а также с русскими, чтобы определить в ближайшие дни, что будет дальше", - сказал Салливан на пресс-конференции в Белом доме.

По его словам, США считают, что "дипломатия - самый разумный подход" для решения разногласий с РФ.

Салливан добавил, что теперь уже России предстоит определить, согласна ли она на дальнейшие дипломатические контакты.

По мнению советника, состоявшаяся на этой неделе серия переговоров России и США в Европе дала обеим сторонам темы для размышления, и Вашингтон готов к любому развитию событий. Переговоры он оценил как "честные и прямые".

"Теперь мы будем размышлять и консультироваться с союзниками и партнерами, как действовать дальше. Мы готовы продолжить дипломатию, чтобы укреплять безопасность и стабильность в евро-атлантическом пространстве, но мы также готовы на случай, если Россия выберет другой путь. Мы продолжаем тесную координацию с партнерами по жестким экономическим мерам в качестве ответа на случай российского вторжения на Украину", - добавил Салливан.

Днем в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что в Москве не видят оснований для проведения с США нового раунда переговоров по гарантиям безопасности в ближайшее время, поскольку Вашингтон и его союзники отклонили предложения России "по ключевым элементам".

При этом он допустил продолжение переговорного процесса в случае, если США и НАТО предоставят России "более привычное для дипломатов", подразумевая некий письменный ответ - "тексты, комментарии, положенные на бумагу".

За день до этого генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что российская делегация позитивно отреагировала на идею продолжить серию встреч, но заявила, что ей потребуется время для ответа на предложения о формировании графика дальнейших встреч