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Главы Минобороны США и Украины обсудили наращивание сил РФ близ украинских границ

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Глава Пентагона Ллойд Остин провел переговоры с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и обсудил с ним наращивание Россией сил близ российско-украинской границы, говорится в заявлении Пентагона.

"Министр обороны Ллойд Остин провел разговор со своим украинским коллегой, министром обороны Алексеем Резниковым, чтобы обсудить с ним продолжающееся и неспровоцированное наращивание военных сил Россией возле Украины. Остин подтвердил непоколебимую поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины, включая усилия США по укреплению оборонного потенциала Украины благодаря помощи в сфере обороны", - отмечается в заявлении.

В нем также говорится, что стороны выразили поддержку дипломатическим усилиям, направленным на деэскалацию напряженности и высказали приверженность продолжению тесной координации.

США Украина Россия Ллойд Остин Алексей Резников

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