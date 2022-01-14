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В Казахстане 11 из 17 регионов находятся в "красной" зоне по COVID-19

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - В Казахстане по состоянию на пятницу, 14 января, три города и восемь областей находятся в "красной" зоне по темпам распространения COVID-19, сообщила межведомственная комиссия по нераспространению коронавируса.

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Так, в "красной" зоне (повышенной опасности) находятся города Нур-Султан, Алма-Ата, Шымкент, а также Атырауская, Акмолинская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Мангистауская, Карагандинская, Кызылординская, Павлодарская области.

В "желтой" зоне или умеренного риска находятся три региона - Алма-Атинская, Жамбылская, Костанайская области. В зоне наименьшего риска распространения инфекции ("зеленая" зона) остаются Туркестанская, Северо-Казахстанская и Восточно-Казахстанская области.

В целом Казахстан находится в "красной" зоне по темпам распространения COVID-19. Всего в республике 17 регионов - 14 областей и три города республиканского значения.

В Казахстане за минувшие сутки выявлено 10,4 тыс. случаев COVID-19, больше половины из них - в столице. Всего в стране с начала пандемии подтверждено более 1 млн случаев COVID-19.

Казахстан коронавирус

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