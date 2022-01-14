Власти Казахстана объявили о введении ограничений из-за "омикрона"

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - В Казахстане в связи с проникновением штамма "омикрон" и резким увеличением случаев заболеваемости COVID-19 с пятницы вводят дополнительные меры профилактики, сообщил комитет санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава.

Так, по информации ведомства, постановлением главного государственного санитарного врача республики, помимо ТРЦ, торговых домов и торговых сетей, в будние и выходные дни необходимо наличие "зеленого" безопасного статуса для входа в спортивно-оздоровительные и фитнес-центры, йога-центры, бассейны, сауны, бани без ограничения по режиму работы.

"Зеленый" статус означает наличие вакцинации, ПЦР-теста с отрицательным результатом, сделанного не более семи суток назад. Кроме того, "зеленый" статус имеют лица, переболевшие коронавирусом в течение последних трех месяцев.

"Принимаемые меры основаны на данных о высокой скорости распространения и передачи варианта коронавируса "омикрон". Ученые отмечают высокую заразность "омикрона" - скорость распространения и передачи выше, чем у "дельта"-штамма в пять раз, число инфицированных удваивается каждые три-четыре дня", - отметили в комитете.

Там подчеркнули, что вводимые ограничения направлены на стабилизацию эпидемиологической ситуации в стране, снижение риска увеличения числа заболеваний, профилактику недопущения введения более жестких ограничительных мер.

В последние дни ситуация с коронавирусной инфекцией в Казахстане резко ухудшилась.