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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:42

В Алма-Ате вернули масочный режим из-за коронавируса

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - В Алма-Ате вернут масочный режим из-за роста заболеваемости COVID-19, говорится в постановлении государственного санитарного врача города.

Он рекомендует носить маски в закрытых помещениях с массовым скоплением населения (ТРЦ, торговые дома, крытые рынки, банки, кинотеатры, театры, цирки, концертные залы, автовокзалы, спортивные мероприятия, конференции), в общественном транспорте, во время международных пассажирских перевозок. Исключение делается для детей в возрасте до пяти лет и для периодов приема пищи.

Организациям рекомендовали переводить на удаленку сотрудников с противопоказаниями к вакцинации и беременных, а также тех, кто контактировал с заболевшими.

4 июля город перешел в "желтую" зону по темпам распространения коронавирусной инфекции. За минувшие сутки в Казахстане выявлено 159 случаев заражения коронавирусом, в том числе 88 случаев - в Алма-Ате. Население города составляет 2 млн человек.

Масочный режим в Казахстане отменили в марте 2022 года.

Мир спрятался за маской

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Москва, Россия
Хроника 09 января 2020 года – 04 июля 2022 годаПандемия коронавируса
Казахстан Алма-Ата
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