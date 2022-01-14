Лавров сообщил о "реальном прогрессе" на переговорах по СВПД

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - На переговорах по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы наметился прогресс, в Москве рассчитывают на достижение окончательной договоренности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Что касается иранской ядерной программы, я бы сейчас занимал более оптимистичную позицию, там есть реальный прогресс, там есть реальное желание, прежде всего между Ираном и Соединенными Штатами, понять конкретные озабоченности и понять, как эти озабоченности могут быть учтены в общем пакете", - сказал он на пресс-конференции в пятницу.

По словам министра, "мы рассчитываем, что договоренность будет достигнута". Лавров добавил, что в Вене идут переговоры по СВПД с участием "очень опытных переговорщиков".

"Для этого важно, конечно же, чтобы и иранские партнеры были максимально реалистичными, сотрудничали с МАГАТЭ, и, во-вторых, важно, чтобы западные участники этого переговорного процесса не пытались создавать какое-то психологическое напряжение, периодически вбрасывая в медийное, публичное пространство инициативы с критикой Ирана и с требованиями к нему", - подчеркнул Лавров.

Он отметил: "Тут нужна тихая дипломатия, и она... работает".

Министр выразил удовлетворение тем фактом, что Запад перестал выдвигать условия в отношении Ирана, касающиеся, в частности, наложения ограничений на ракетную программу страны, а также его поведения в регионе. "Мы были категорически против, это было бы нечестно, если бы такой подход возобладал", - подчеркнул Лавров.

Ядерная сделка с Ираном

В 2015 году Иран и страны "шестерки" – пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия – заключили СВПД, соглашение, по которому Тегеран обязывался ограничить развитие своей ядерной программы исключительно мирными целями. Были согласованы специальные параметры, включая уровень обогащения урана, допуск на иранские ядерные объекты инспекторов МАГАТЭ в обмен на пошаговое снятие санкций. Бывший президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вышел из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки.

С апреля по декабрь 2021 года, Иран и ряд мировых держав провели восемь раундов переговоров о восстановлении СВПД без прямого участия США. В начале января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты нацелены на быстрое возвращение вместе с Тегераном к соблюдению обязательств по СВПД, поскольку "ускорение ядерной деятельности Ирана сделает это соглашение бессмысленным".