Рябков сообщил о росте шансов на возвращение к СВПД по иранскому атому

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - После российско-американских консультаций в Женеве повысились шансы на достижение решения по возврату к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы, заявил участвовавший в переговорах замглавы МИД Сергей Рябков.

"Переговоры в Вене набрали ход. Мы считаем, что шансы на достижение решения, причем в тех рамках, которые вырабатывались в ходе предыдущих раундов, включая шесть раундов до 20 июня - до момента длительной паузы, повысились", - сказал он.

Он назвал положительным "моментом" то, что все стороны демонстрируют готовность находить решение остающихся проблем.

"Конечно, время не стоит на месте, и в иранской ядерной программе есть существенный прогресс, это не облегчает задачу переговорщиков", - подчеркнул Рябков, но выступил против введения искусственных цейтнотов и дедлайнов в достижении договоренности.

В то же время, отметил он, "есть целая серия сюжетов, связанная с облегчением санкционного бремени, которое с трудом поддается решению".

В 2015 году Иран и страны "шестерки" – пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия – заключили СВПД, соглашение, по которому Тегеран обязывался ограничить развитие своей ядерной программы исключительно мирными целями. Были согласованы специальные параметры, включая уровень обогащения урана, допуск на иранские ядерные объекты инспекторов МАГАТЭ в обмен на пошаговое снятие санкций. Бывший президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вышел из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки.

С апреля по декабрь 2021 года, Иран и ряд мировых держав провели восемь раундов переговоров о восстановлении СВПД без прямого участия США. В начале января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США нацелены на быстрое возвращение вместе с Тегераном к соблюдению обязательств по СВПД, поскольку "ускорение ядерной деятельности Ирана сделает это соглашение бессмысленным".