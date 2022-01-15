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Китай выступил против санкций в отношении Ирана

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Китай против односторонних санкций, введенных США в отношении Ирана.

"Ван И заявил, что Китай решительно выступает против незаконных односторонних санкций против Ирана, против политических манипуляций по таким вопросам, как права человека, и против грубого вмешательства во внутренние дела Ирана и других стран региона", - сообщил МИД КНР по итогам встречи китайского министра с иранским коллегой Амиром Абдоллахияном.

Ван И подтвердил готовность сотрудничать с Ираном, поддерживать друг друга в защите их основных интересов, совместно противостоять гегемонизму и политике силы.

Стороны обменялись мнениями по ситуации вокруг иранской ядерной программы. Ван И сказал, что причиной нынешняя обстановки стал односторонний выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и "именно они должны нести главную ответственность и как можно скорее исправить свои ошибки".

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в эфире радиостанции NPR, что Иран на переговорах в Вене по восстановлению СВПД должен учитывать, что сроки достижения соглашения по возвращению к соблюдению положений плана ограничены.

"Мы по-прежнему считаем, что если мы сможем вернуться в ближайшие недели - не месяцы, а недели - к СВПД, то это было бы наилучшим решением для нашей безопасности и безопасности наших союзников и партнеров в регионе. Но у нас очень, очень мало времени. Взлетно-посадочная полоса очень короткая", - сказал дипломат.

По его словам, это обусловлено тем, что "Иран все ближе и ближе подходит к тому моменту, когда он сможет в очень, очень короткие сроки произвести достаточное количество расщепляющегося материала для ядерного оружия", поскольку "они делают что-то новое в результате того, что отказались от ограничений в соответствии с соглашением".

В 2015 году Иран и страны "шестерки" - пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия - заключили СВПД - ядерное соглашение, согласно которому Тегеран должен ограничить развитие своей ядерной программы исключительно мирными целями. Были согласованы специальные параметры, включая уровень обогащения урана, допуск на иранские ядерные объекты инспекторов МАГАТЭ в обмен на пошаговое снятие санкций. Бывший президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вышел из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки.

Впоследствии, с апреля по декабрь 2021 года, Иран и ряд мировых держав провели семь раундов переговоров в Вене, в настоящее время идет восьмой раунд.

Китай Иран Ван И

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