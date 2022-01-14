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Нового председателя Европарламента изберут 18 января

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - На пленарной сессии Европейского парламента (ЕП) 18 января состоятся выборы нового председателя законодательной ассамблеи ЕС, сообщила заместитель официального представителя ЕП Дельфин Коляр.

"На этой сессии во вторник будет избран председатель Европейского парламента на предстоящие 2,5 года", - сказала пресс-секретарь в пятницу на брифинге в Брюсселе.

Она напомнила правила избрания: "Кандидаты на пост председателя могут быть представлены либо политической фракцией, либо группой депутатов, представляющих двадцатую часть состава парламента, то есть 36 депутатами".

Коляр сказала, что кандидатуры для участия в первом туре выборов должны быть предложены в понедельник, 17 января, до 17:00 по местному времени (19:00 по московскому). Список кандидатов будет объявлен в тот же день вечером. Кандидаты выступят во вторник в 9:00 с короткими программными заявлениями.

Пресс-секретарь изложила процедуру выборов, которая в зависимости от результатов голосования может пройти в 3-4 тура. Голосование в первом туре начнется во вторник в 9:30. Председатель Европарламента избирается на 2,5 года.

Избранный председатель выступит с речью перед парламентариями.

Коляр также сообщила о похоронах в пятницу в Риме предыдущего председателя ЕП Давида Сассоли, умершего 11 января. Его мандат подходил к завершению. Он был избран на пост главы Европарламента 3 июля 2019 года. Церемония в память Сассоли пройдет в Европейском парламенте в Страсбурге в понедельник, 17 января, во время открытия пленарной сессии.

Европарламент

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