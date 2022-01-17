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Европарламент объявил кандидатов на пост председателя

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - В первый день пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге, в понедельник, объявлены кандидаты на пост его председателя вместо Давида Сассоли, умершего 11 января.

Политическими фракциями ЕП представлены кандидаты на пост председателя ассамблеи: Роберта Метсола (Европейская народная партия, Мальта), Алисе Кунке (Европейские "зеленые", Швеция), Косма Злотовски (Европейские консерваторы и реформаторы, Польша), Сира Рего (объединенные левые, Испания).

Выборы, которые могут пройти в 3-4 тура, начнутся во вторник. Фаворитом чаще всего называют представительницу Мальты Роберту Метсолу. Она сейчас выступает как временно исполняющая обязанности председателя Европарламента.

Бывший итальянский журналист, социалист Сассоли был избран на пост главы Европарламента 3 июля 2019 года, и его мандат, рассчитанный на 2,5 года, подходил к завершению.

Кандидатуры преемника были объявлены после церемонии в память Сассоли, которая транслировалась в прямом эфире по каналам ЕС. На ней с речами выступили, в частности, председатель Европейского совета Шарль Мишель и президент Франции Эммануэль Макрон как лидер страны, председательствующей в Совете ЕС, а также лидеры политических групп Европарламента.

Европарламент ЕС

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