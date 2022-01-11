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Умер председатель Европарламента Давид Сассоли

Умер председатель Европарламента Давид Сассоли
Давид Сассоли на саммите ЕС в Брюсселе в декабре 2021 года
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Глава Европейского парламента Давид Сассоли скончался в ночь на 11 января в Италии в возрасте 65 лет, сообщил его пресс-секретарь Роберто Куилло.

"Сассоли умер в 1:15 утра (...) в Авиано (Италия), где он был госпитализирован. Дата и место похорон будут объявлены в ближайшие часы", - написал Куилло в твиттере.

Накануне Европейский парламент распространил в Брюсселе коммюнике о госпитализации своего председателя Давида Сассоли с осложнением из-за "дисфункции иммунной системы". Там отметили, что политик находился в больнице в Италии с 26 декабря.

Сассоли представлял в Европарламенте социалистов с 2009 года. В сентябре он перенес тяжелую пневмонию, ему стало плохо прямо на пленарном заседании. Он уехал лечиться в Италию, у него начались осложнения, и к работе он вернулся только в ноябре. Предполагается, что выборы нового спикера Европарламента пройдут в январе.

Хроника 05 января 2019 года – 11 января 2022 годаУмершие знаменитости
Италия Давид Сассоли Европарламент

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