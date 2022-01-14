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Зеленский предложил Байдену провести с Путиным трехстороннюю встречу

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский выступил с инициативой проведения трехсторонней встречи между лидерами Украины, России и США. Об этом сообщил в пятницу глава Офиса украинского президента Андрей Ермак.

"Президент Зеленский предложил президенту Байдену, и мы думаем, это может сработать, организовать трехстороннюю встречу, возможно, в формате видеоконференции, между президентом Байденом, президентом Зеленским и президентом Путиным", - сказал Ермак во время разговора с американским дипломатом Джоном Хёрбстом.

"Мы все еще ожидаем реакции с российской стороны, но наши американские партнеры восприняли наше предложение с интересом", - добавил глава Офиса президента Украины.

Украина РФ США Владимир Зеленский Владимир Путин Джо Байден

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