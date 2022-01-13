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В МИД назвали популизмом слова Зеленского о готовности провести "нормандский" саммит

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В Москве расценивают как популистские заявления президента Украины Владимира Зеленского о готовности провести саммит в "нормандском формате", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Декларируемая президентом Зеленским готовность провести саммит нормандской "четверки" выглядит просто популистски", - сказала она в четверг на брифинге в Москве.

По словам дипломата, "мы неоднократно говорили, что для его проведения Киеву необходимо выполнить ту самую "домашнюю работу", а теперь уже и "работу над ошибками", то есть реализовать рекомендации предыдущей встречи".

11 января руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил с советником канцлера Германии по вопросам внешней политики Йенсом Плэтнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном, которые посетили Киев, ситуацию с безопасностью в Донбассе и дальнейшее урегулирование конфликта.

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с советниками приветствовал усилия, которые партнеры Украины в Нормандском формате продолжают прилагать для практического выполнения договоренностей лидеров, достигнутых во время Парижского саммита Нормандской четверки в декабре 2019 года.

"Пора предметно договариваться о прекращении конфликта, и мы готовы к необходимым решениям во время нового саммита лидеров четырех стран", - подчеркнул он.

"Украина, Франция и Германия прилагают активные усилия для возобновления результативной работы в Нормандском формате на разных уровнях. Ожидаем, что российская сторона поддержит эти усилия, а также будет способствовать достижению прогресса в выполнении решений Парижского саммита Нормандской четверки (Украины, России, Франции и Германии - ИФ). Проведение очередного саммита в Нормандском формате дало бы серьезный толчок процессу мирного урегулирования", - заявил Ермак, которого цитирует пресс-служба президента Украины.

Отмечается, что стороны договорились продолжить поддерживать контакты внутри Нормандского формата на уровне советников с целью согласования модальностей организации следующего саммита лидеров стран-участниц Нормандского формата.

Также Украина передала немецкому и французскому советникам лидеров стран-участниц Нормандского формата подробную информацию об имплементации сторонами Минских договоренностей и решений последнего саммита 2019 года.

МИД РФ Украина Владимир Зеленский

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