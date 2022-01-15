КНДР сообщила, что пуск ракет в пятницу был произведен с железнодорожных платформ

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В КНДР пуск двух ракет в пятницу был осуществлен ракетным полком железнодорожного базирования с железнодорожных платформ, сообщило в субботу Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Это являлось учебными стрельбами, направленными на "проверку и оценку мастерства действий", были пущены две тактические управляемые ракеты, которые успешно поразили заданную цель в Восточном море, говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в северокорейском военном командовании "обсуждались вопросы создания надлежащей системы управления ракетами железнодорожного базирования по всей стране и поиска путей дальнейшего совершенствования методов их применения".

Военные Южной Кореи заявили после пусков ракет, что они пролетели около 430 км на высоте 36 км с максимальной скоростью, в шесть раз превышавшую скорость звука.

Как сообщалось, КНДР провела пуск, предположительно, двух баллистических ракет, которые стартовали из провинции Пхенан-Пукто на западе страны.

Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи раньше сообщал об испытательном пуске ракеты из северокорейской провинции Чагандо на границе с Китаем 11 января. Северная Корея провела пуск гиперзвуковой ракеты из того же района 5 января.