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КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря

КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря
Фото: Chung Sung-Jun/Getty Images

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Южнокорейские военные заявили о запуске неопознанного снаряда Северной Кореей, сообщает агентство Yonhap.

КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря, заявили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи.

По сообщению телеканала NHK, Минобороны Японии предполагает, что КНДР могла испытать баллистическую ракету.

Запуски ракет северокорейскими военными - не редкость. В последний раз о пуске в КНДР сообщалось 5 января. По утверждению Пхеньяна, тогда в Северной Корее провели испытание гиперзвуковой ракеты. За несколько дней до этого на ключевом собрании правящей Трудовой партии Кореи было заявлено о важности повышения обороноспособности.

Запуск 5 января был первым с октября прошлого года. Тогда КНДР испытала новую баллистическую ракету подводных лодок.

КНДР Южная Корея Японское море

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