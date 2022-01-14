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КНДР запустила в восточном направлении две баллистические ракеты

КНДР запустила в восточном направлении две баллистические ракеты
Архивное фото
Фото: Chung Sung-Jun/Getty Images

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - КНДР провела пуск, предположительно, двух баллистических ракет, которые стартовали из провинции Пхёнан-Пукто на западе страны в восточном направлении, сообщает в пятницу агентство "Рёнхап" со ссылкой на данные южнокорейских военных.

Ранее сообщалось о пуске Северной Кореей одной ракеты.

В пятницу береговая охрана Японии также сообщала, что зафиксировала в регионе полет "потенциально баллистической ракеты".

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи раньше сообщал об испытательном пуске ракеты из провинции Чагандо в КНДР на границе с Китаем 11 января. 5 января Северная Корея испытала гиперзвуковую ракету из того же района.

Таким образом, поясняют местные СМИ, речь может идти уже о третьих ракетных испытаниях КНДР за январь.

КНДР

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