На Королевство Тонга обрушилось цунами после извержения вулкана
Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Цунами обрушилось на королевство Тонга (расположено в южной части Тихого океана). Об этом сообщает BBC News.
Волны цунами были вызваны гигантским подводным извержением вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, которое началось 14 января. По данным Геологической службы страны, шлейф из газа, дыма и пепла, вырывающийся из вулкана, достигал высоты 20 км. Звуки извержения были слышны даже в Новой Зеландии.
Вскоре пепел вулкана накрыл столицу королевства - город Нукуалофа. Он находится всего в 65 км к северу от Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай.
Об угрозе цунами было объявлено сразу после извержение. Жители тихоокеанского государства начали массово покидать жилища, расположенные вблизи береговой линии.
Штормовое предупреждение уже объявлено в соседних странах - на Фиджи и в Новой Зеландии.
Tonga's Hunga Tonga volcano just had one of the most violent volcano eruptions ever captured on satellite. pic.twitter.com/M2D2j52gNn— US StormWatch (@US_Stormwatch) January 15, 2022