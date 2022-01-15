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На Королевство Тонга обрушилось цунами после извержения вулкана

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Цунами обрушилось на королевство Тонга (расположено в южной части Тихого океана). Об этом сообщает BBC News.

Волны цунами были вызваны гигантским подводным извержением вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, которое началось 14 января. По данным Геологической службы страны, шлейф из газа, дыма и пепла, вырывающийся из вулкана, достигал высоты 20 км. Звуки извержения были слышны даже в Новой Зеландии.

Вскоре пепел вулкана накрыл столицу королевства - город Нукуалофа. Он находится всего в 65 км к северу от Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай.

Об угрозе цунами было объявлено сразу после извержение. Жители тихоокеанского государства начали массово покидать жилища, расположенные вблизи береговой линии.

Штормовое предупреждение уже объявлено в соседних странах - на Фиджи и в Новой Зеландии.

Тонга

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