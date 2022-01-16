Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 23:09Заразились
на 15.01В России 10 774 304+27 179В мире 323 567 887+3 468 369

В Чили из-за угрозы цунами закрыли пляжи

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Национальное управление по чрезвычайным ситуациям Чили распорядилось временно закрыть пляжи из-за предупреждения об угрозе цунами в трех регионах страны после извержения подводного вулкана у островов Тонга.

"Красный уровень тревоги объявлен для прибрежных пограничных регионов Кокимбо, Лос-Риос и Лос-Лагос из-за цунами", - сообщается в аккаунте ведомства в твиттер.

Ранее угроза цунами была объявлена на Курилах после извержения подводного вулкана Хунга-Хаапай у островов Тонга. Поздно вечером в субботу цунами, вызванное мощным подводным извержением вулкана близ Тонги, достигло побережья Японии.

Чили Аргентина

Новости по теме

Новости

Один заложник в техасской синагоге освобожден

Адвокаты принца Эндрю сочли, что у Джуфре могут быть "ложные воспоминания"

Адвокаты принца Эндрю сочли, что у Джуфре могут быть "ложные воспоминания"

В Техасе неизвестный мужчина взял раввина и прихожан синагоги в заложники

Пандемия коронавируса

РФПИ предоставил ВОЗ всю необходимую документацию для одобрения "Спутника V"

РФПИ предоставил ВОЗ всю необходимую документацию для одобрения "Спутника V"
Пандемия коронавируса

Во Франции против санитарных пропусков выступили 54 тыс. граждан

Во Франции против санитарных пропусков выступили 54 тыс. граждан

Антонов заявил, что дискуссии РФ с США и НАТО пока не дали результатов

Антонов заявил, что дискуссии РФ с США и НАТО пока не дали результатов

Миротворческий контингент ОДКБ покинет Казахстан до 19 января

Миротворческий контингент ОДКБ покинет Казахстан до 19 января
Массовые протесты в Казахстане

Генпрокуратура Казахстана сообщила о 225 погибших за время беспорядков

Генпрокуратура Казахстана сообщила о 225 погибших за время беспорядков

Минздрав Австралии посчитал, что Джоковичу можно участвовать в Australia Open

Экс-глава Минюста Франции заявила об участии в выборах президента

Экс-глава Минюста Франции заявила об участии в выборах президента
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });