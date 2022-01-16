В Чили из-за угрозы цунами закрыли пляжи

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Национальное управление по чрезвычайным ситуациям Чили распорядилось временно закрыть пляжи из-за предупреждения об угрозе цунами в трех регионах страны после извержения подводного вулкана у островов Тонга.

"Красный уровень тревоги объявлен для прибрежных пограничных регионов Кокимбо, Лос-Риос и Лос-Лагос из-за цунами", - сообщается в аккаунте ведомства в твиттер.

Ранее угроза цунами была объявлена на Курилах после извержения подводного вулкана Хунга-Хаапай у островов Тонга. Поздно вечером в субботу цунами, вызванное мощным подводным извержением вулкана близ Тонги, достигло побережья Японии.