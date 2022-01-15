Король Тонги покинул дворец из-за извержения подводного вулкана

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Власти Тонги, островного государства в Тихом океане, были вынуждены провести эвакуацию главы государства, короля Тупоу VI из королевского дворца в столице страны Нукуалофе из-за извержения подводного вулкана Хунга-Хаапай, расположенного неподалеку. Об этом в субботу сообщает CNN.

По данным телеканала, большой волной, возникшей после извержения вулкана, был затоплен ряд районов Нукуалофы, в том числе и зона в непосредственной близости от королевского дворца.

Предупреждение о возможности возникновения цунами после извержения были распространены для некоторых районов Новой Зеландии, Австралии и ряда островов Тихого океана. В некоторых районах на побережьях наблюдались волны высотой до полутора метров.