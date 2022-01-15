Граждане США смогут получить по почте до четырех бесплатных тестов на COVID

Сайт для заказа заработает в стране с 19 января

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Белый дом обнародовал данные о том, как будет работать сайт, на котором американцы смогут заказать на дом бесплатные экспресс-тесты на COVID-19. Об этом сообщило агентство Assosiated Press.

Сервис COVIDTests.gov начнет работать в США 19 января 2022 года. Одна американская семья сможет заказать через интернет не более четырех бесплатных тестов. Тесты будут доставляться на дом бесплатно, срок доставки составит 7-12 дней.

Всплеск "омикрона" вызвал массовый ажиотаж на экспресс-тесты в США, так как многие американцы планировали встречи с родственниками на праздники и хотели подстраховаться.

В конце декабря 2021 года президент США Джо Байден объявил о плане распространения 500 млн бесплатных экспресс-тестов среди американцев. Власти США выделили на эти цели порядка $4 млрд. В дальнейших планах Белого дома довести эту цифру до 1 млрд тестов.