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Главный инфекционист США предупредил об опасности штамма "омикрон"

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Случаи заражения "омикрон"-штаммом в США участились и число случаев заболевания COVID-19, скорее всего, продолжит расти. Об этом сообщил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи в интервью телеканалу ABC.

"И мы особенно беспокоимся о тех, кто находится в этом непривитом классе ... это самые уязвимые из них", - сказал он.

Всплеск омикрона вызвал массовый ажиотаж на экспресс-тесты, так как американцы готовились к встрече с родственниками на праздники. Во вторник президент Джо Байден объявил о плане распространения 500 млн бесплатных экспресс-тестов среди американцев, начиная с января. Тесты будут доставляться по почте американцам по запросу. По словам администрации Байдена, веб-сайт для заказа тестов будет запущен в январе.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, только 61,7% населения США полностью вакцинировано против COVID-19.

Хроника 09 января 2020 года – 27 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
США Энтони Фаучи Коронавирус Омикрон

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