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Российские десантники вылетели из Казахстана в РФ

Самолеты военно-транспортной авиации доставят личный состав и технику ВДВ на аэродром "Чкаловский" в Московской области

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Российские миротворцы погрузили военную технику в самолеты военно-транспортной авиации ВКС России и вылетели из Алма-Аты, сообщает Минобороны РФ.

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"Сегодня самолеты ВТА доставят личный состав и технику подразделений ВДВ, выполнивших задачи в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ, на аэродром "Чкаловский" в Московской области", - говорится в сообщении.

По прибытию подразделений на аэродроме будет организована их торжественная встреча с участием командования ВДВ, затем личный состав приступит к разгрузке вооружения, военной техники, имущества и совершит марш в пункт постоянной дислокации, информирует Минобороны.

Ранее 17 самолетов военно-транспортной авиации доставили российских миротворцев из Казахстана на аэродром "Чкаловский" и на аэродром "Иваново-Северный" (Ивановская область). Стартовавшее в четверг возвращение миротворцев стран ОДКБ из Казахстана планируется завершить 19 января.

Хроника 03 – 16 января 2022 годаМассовые протесты в Казахстане
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