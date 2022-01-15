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В Россию из Казахстана вернулись 17 самолетов с десантниками

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Семнадцать самолетов с миротворцами в субботу вернулись в Россию - на аэродром "Чкаловский" и Ивановскую область, сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня семь самолетов военно-транспортной авиации ВКС России (3 самолета Ан-124 "Руслан" и 4 самолета Ил-76) с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыли на подмосковный аэродром "Чкаловский" из Казахстана", - сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что десять самолетов прибыло в Ивановскую область в субботу.

Стартовавшее в четверг возвращение миротворцев стран ОДКБ из Казахстана планируется завершить 19 января.

Миротворцы ОДКБ в Казахстане

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Казахстан Минобороны РФ ОДКБ

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