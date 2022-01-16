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Украина призвала Россию продолжить диалог в доказательство отсутствия военных планов

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Запад в ходе прошедших на этой неделе переговоров России с США и НАТО показал российской стороне, что он твердо стоит на стороне Украины. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

"России не удалось разделить Запад, разговаривая с США через головы Украины и Европы", - сказал Кулеба в интервью германскую изданию Bild, перевод которого был обнародован пресс-службой МИД Украины в воскресенье.

По его словам, "нелегитимные российские ультиматумы в отношениях НАТО с Украиной были справедливо отклонены".

При этом министр подчеркнул, что "сейчас важно, что будет происходить дальше", и высказал убеждение, что российская сторона должна доказать отсутствие планов дальнейших военных действий. "Я уверен, что Россия должна продолжить переговоры. Россияне утверждают, что не планируют никакие новые военные действия. Если они хотят доказать серьезность своих слов, они должны продолжить диалог в устоявшихся форматах", - отметил глава украинского внешнеполитического ведомства.

На вопрос, стала ли ситуация безопаснее для Украины по итогам минувшей недели дипломатии, он отметил, что "ситуация стала бы менее безопасной для Украины, если бы России удалось разделить Запад или заставить Украину и союзников нарушить свои фундаментальные принципы, но России не удалось этого добиться".

Украина США россия Дмитрий Кулеба

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