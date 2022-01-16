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Что произошло за день: воскресенье, 16 января

Депортация Джоковича из Австралии, блокировка в Facebook страницы российской делегации и рост заболеваемости COVID-19 в РФ

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Россия потребовала от Facebook восстановить доступ к официальной странице делегации РФ на переговорах в Вене. Администрация соцсети ранее ограничила показ этой страницы из-за "публикации запрещенного контента". Роскомнадзор назвал эти действия актом цензуры.

- Украина обвинила Россию в организации атак на сайты своих органов власти. Минцифры страны заявили о наличии доказательств того, что за произошедшей 14 января кибератакой стоит РФ. В ведомстве назвали этот инцидент "проявлением гибридной войны". МИД страны призвал Москву продолжить диалог, отметив, что никакие бизнес-интересы не стоят новой войны в Европе.

- Австралийский суд решил депортировать Новака Джоковича из страны. Сербский теннисист не сможет выступить на Australian Open, действующим победителем которого он является. Джокович отметил, что намерен подчиниться решению суда, хотя и крайне им разочарован. Власти Австралии объяснили отмену визы непривитому теннисисту необходимостью обезопасить граждан в пандемию. Теннисист Вашек Поспишил назвал решение о депортации Джоковича политическим.

- Американский конгрессмен предрек новую "холодную войну" США с Россией. Майкл Маккол заявил, что российские власти почувствовали "запах слабости" на Украине, и призвал США к активным шагам по сдерживанию агрессии РФ.

- Бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может признать вину по делу о коррупции. В обмен с него могут снять ряд обвинений и смягчить наказание. Однако сделка с прокуратурой подразумевает, что он не сможет в ближайшие несколько лет заниматься политикой.

- Петр Порошенко не боится ареста после возвращения на Украину. Бывший президент Украины заявил, что для этого нет никаких оснований. Нынешний глава страны Владимир Зеленский нанесет себе вред, если при сложившихся обстоятельствах прибегнет к таким мерам, уверен он.

- Суточный рост заболеваемости COVID-19 в России достиг максимума с 13 декабря. В Москве второй день подряд фиксируют более 6 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, в Подмосковье этот показатель впервые с начала ноября 2021 года превысил 3 тыс. Число скончавшихся от коронавируса в РФ за сутки составило 686 пациентов, это минимальное значение с начала июля.

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