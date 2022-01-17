Выдвинута новая версия о доносчике в деле Анны Франк

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Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Выдать нацистам семью Анны Франк, которая 761 день пряталась в укрытии в Амстердаме, мог местный бизнесмен и член коллаборационистского юденрата (городского еврейского совета) Арнольд ван дер Берг, предположила группа расследователей. О результатах они сообщили в эфире CBS.

Очередное расследование предательства заняло шесть лет и проводилось под руководством бывшего агента ФБР Винса Пэнкоука, который до этого 30 лет занимался делами колумбийских наркокартелей. Инициатором расследования был нидерландский кинодокументалист Тейс Байенс. В работе группы также участвовал психолог-расследователь полиции Нидерландов.

Имя ван дер Берга было названо в анонимном письме отцу Анны Франк Отто Франку, однако раньше этим письмом всерьез не занимались, хотя оно было известно нидерландским следователям.

Пэнкоук выяснил, что после роспуска юденрата Амстердама в 1943 году все члены совета были отправлены в лагеря, однако ван дер Берг остался спокойно жить в городе с семьей, поскольку они достали документы о том, что не являются евреями. Расследователи предположили, что ему сохранили жизнь в обмен на информацию о евреях, которых разыскивали нацисты. Ван дер Берг умер в 1950 году.

По словам Пэнкоука, после того, как он взялся за расследование, он выяснил, что два официальных следствия, которые в Нидерландах провели в 1948 и 1963 году, не были "шедевральной работой", как он выразился. О случившемся с Франками написано много исторических работ, но и они не называли однозначного доносчика.

Семья Франков и четверо их друзей-евреев укрылись в июле 1942 в скрытых помещениях здания, где располагался офис бывшей компании Отто Франка "Опекта" и ее склады. Нелегалы занимали помещения на трех этажах, единственный проход к которым закрывала дверь, спрятанная за книжным шкафом. Об убежище первоначально знали только четыре сотрудника компании и их семьи. Все восемь человек два года жили в укрытии, Анна писала дневник, который был опубликован в 1947 году. 4 августа 1944 года в убежище внезапно пришла полиция и гестапо, и все восемь человек были задержаны и отправлены в лагеря.

Выжил только Отто Франк, Анна умерла в феврале 1945 года в концлагере Берген-Бельзен за два месяца до его освобождения. Когда Франк вернулся в Амстердам, помогавшая ему прятаться сотрудница "Опекты" передала ему дневник Анны, который она нашла в день задержания нелегалов и сохранила.

Пенкоук рассказал, что взялся за расследование как за обычный "глухарь". Он изучил материалы обоих расследований, много работал в архивах, читал протоколы допросы евреев, задержанных в Амстердаме незадолго до 4 августа 1944 года, в надежде, что кто-то из них мог выдать Франков. Он изучил всех, кто жил неподалеку дома с укрытием и мог теоретически заметить или услышать нелегалов. У наследника одного из умерших нидерландских следователей он нашел ту самую анонимную записку с именем ван дер Берга. Обрабатывать данные расследователям помогали компьютерные алгоритмы, которые значительно сократили время их работы.

Он отработал все выдвинутые версии и пришел к выводу, что гипотеза об отсутствии доносчика и случайном обнаружении Франков несостоятельна. О существовании доноса в день задержания нелегалов заявил руководивший операцией эсесовец Карл Зильбербауэр. Всех подозреваемых доносчиков расследователи проверили на наличие мотивов - идеологических или корыстных, а также на наличие возможности выдать Франков.

В расследовании 1940-х годов проверялась версия о причастности к выдаче Франков Виллема ван Маарена, заведующего складом "Опекты", который подозревал, что в здании кого-то прячут и в итоге догадался, что там скрывается бывший глава компании. Однако следствие в 1949 году его полностью оправдало, а Пэнкоук с ним согласился: по мнению бывшего агента ФБР ван Маарен не был антисемитом и хорошо понимал, что в случае обнаружения нелегалов "Опекту" бы закрыли и он лишился работы, выдавать Франков было не в его интересах.

В интервью CBS Пэнкоук предположил, что версию о ван дер Берге, возможно, тщательно не отрабатывали из опасений, что следователей обвинят в антисемитизме.