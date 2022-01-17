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Шведская спецслужба занялась инцидентом с беспилотниками над тремя АЭС

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Служба государственной безопасности Швеции (СЕПО, Säpo, Säkerhetspolisen) сообщила, что ведет расследование полетов беспилотников на прошлой неделе возле трех АЭС страны.

По первоначальным данным полиции, беспилотники были замечены над АЭС "Форсмарк" к северу от Стокгольма и АЭС "Оскарсхамн" на юго-востоке страны. В свою очередь в СЕПО сообщили, что полет еще одного беспилотника наблюдали возле АЭС "Рингхальс" – самой крупной из трех АЭС, расположенной на западном побережье страны.

В полицию поступил сигнал о полете беспилотников в минувшую пятницу вечером. По данным местных СМИ, беспилотники были достаточных размеров, чтобы выдерживать порывы ветра. Однако стражи правопорядка не смогли отследить летательные аппараты, а подозреваемых у полиции нет, отмечает Associated Press (AP).

"Что касается случаев полетов беспилотников над тремя АЭС, была проведена предварительная оценка ситуации, согласно которой предварительное расследование подобного рода были передано от полиции (к СЕПО - ИФ), чтобы проверка инцидентов была более детальной", - цитирует агентство заявление СЕПО.

Между тем, доцент Шведского университета обороны Ханс Ливонг заявил, что Швеция не подготовлена должным образом к таким инцидентам, а шведское общество не адаптировалась к новой реальности и "до сих пор воспринимает окружающую действительность лишь в состоянии либо мира, либо войны".

Швеция

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