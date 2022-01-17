Microsoft спрогнозировала увеличение количества пострадавших от хакеров систем на Украине

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Центр анализа угроз Microsoft (Microsoft Threat Intelligence Center, MSTIC) обнаружил доказательства деструктивной операции с использованием вредоносного программного обеспечения (ПО), нацеленной на ряд украинских организаций.

"MSTIC оценивает, что вредоносное ПО, которое выглядит как программа-вымогатель, но не имеет механизма восстановления после получения выкупа, предназначено для разрушения и вывода основных устройств из строя, а не для получения выкупа", - заявили в корпорации.

Компания продолжает расследование.

"Специалисты Microsoft обнаружили вредоносное ПО на десятках пораженных систем, и это число может увеличиться по мере продолжения расследования. Эти системы охватывают несколько государственных, некоммерческих организаций и организаций, занимающихся информационными технологиями, все они базируются в Украине. Мы не знаем, на каком этапе операционного цикла этот вирус сейчас находится, а также сколько других организаций в Украине или других регионах могли быть поражены в результате его действия", - отмечается в сообщении.

С учетом масштабов указанной хакерской атаки, MSTIC не может определить цель обнаруженных деструктивных действий, но считает, что эти действия представляют повышенный риск для любого государственного учреждения, некоммерческой организации или предприятия, расположенных или имеющих системы на Украине.

Ранее в понедельник хакеры атаковали сервис Prozorro Infobox. Атака на работу системы закупок ProZorro не повлияла.

В ночь на 14 января произошла глобальная хакерская атака на сайты правительства Украины. Не работали сайты Минобразования, МИДа, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, кабинета министров, Минэнерго.

Служба безопасности Украины совместно с Госспецсвязи и киберполицией расследует инцидент. По данным СБУ, всего было атаковано более 70 государственных веб-сайтов, 10 из которых подверглись несанкционированному вмешательству.

В Министерстве цифровой трансформации Украины заявили о наличии доказательств того, что за произошедшей 14 января кибератакой на сайты органов госвласти страны стоит Россия.