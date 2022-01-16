Украина обвинила Россию в организации атак на сайты украинских органов власти

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - В Министерстве цифровой трансформации Украины заявили о наличии доказательств того, что за произошедшей 14 января кибератакой на сайты органов госвласти страны стоит Россия.

"Госспецсвязи вместе с СБУ и Киберполицией продолжает расследовать кибератаку на сайты органов государственной власти. На сегодня можно сказать, что все доказательства указывают на то, что за кибератакой стоит Россия. Москва продолжает вести гибридную войну и активно наращивает силы в информационном и киберпространстве...", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства в воскресенье. "Последняя кибератака - одно из проявлений гибридной войны России против Украины, которая продолжается с 2014 года", - отмечается в нем.

"Ее цель - не только запугать общество. А дестабилизировать ситуацию в Украине, остановив работу государственного сектора и взорвав доверие к власти со стороны украинцев. Этого они могут достичь, бросив в инфопространство фейки об уязвимости критической информационной инфраструктуры и о "сливе" персональных данных украинцев", - говорится в сообщении.

"Украинские киберспециалисты должны объединиться, чтобы противостоять угрозе и нейтрализовать противника", - резюмировали в Минцифры.

Как сообщалось, в ночь на 14 января произошла глобальная хакерская атака на сайты правительства Украины. Не работали сайты Минобрнауки, МИДа, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, кабинета министров, Минэнерго, сайт "Дия". Всего было атаковано более 70 государственных веб-сайтов, 10 из которых подверглись несанкционированному вмешательству.

В СБУ заявили, что расследуют причастность спецслужб РФ к кибератаке: "Пока можно говорить, что есть отдельные признаки причастности к инциденту хакерских групп, связанных со спецслужбами РФ".