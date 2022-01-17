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Хакеры вновь атаковали украинские интернет-ресурсы

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Государственная служба специальной связи и защиты информации уведомила о новой хакерской атаке, аналогичной тем, которые были совершены на сайты госструктур 14 января.

"Сегодня в 8 часов утра на странице форума ProZorro Infobox появилось сообщение, аналогичное тем, что были использованы во время кибератаки на другие государственные сайты 14 января. Страница отключена, а специалисты проводят расследование и работают над оперативным возобновлением работы форума", - отмечается в сообщении на сайте Госспецсвязи в понедельник.

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В ведомстве подчеркивают, что форум ProZorro Infobox является отдельной системой, не связанной с системой закупок ProZorro.

"По имеющимся данным, ни информационный ресурс ProZorro Infobox, ни сам портал ProZorro не пострадали. Система публичных закупок работает в штатном режиме", - подчеркивают в Госспецсвязи.

В ночь на 14 января произошла глобальная хакерская атака на сайты правительства Украины. Не работали, в частности, сайты кабинета министров, МИДа, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Минэнерго, министерства образования и науки.

Служба безопасности Украины (СБУ) вместе с Госспецсвязи и киберполицией расследует инцидент. По данным СБУ, всего было атаковано более 70 государственных веб-сайтов, 10 из которых подверглись несанкционированному вмешательству.

В СБУ заявили, что расследуют причастность спецслужб РФ к кибератаке: "Пока можно говорить, что есть отдельные признаки причастности к инциденту хакерских групп, связанных со спецслужбами РФ". Все детали происшествия документируются в рамках ранее открытого СБУ уголовного производства.

Сайт компании-разработчика госсайтов, пострадавших от хакерской атаки, до сих пор не работает.

Украина

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