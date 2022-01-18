Арабская коалиция начала круглосуточную операцию против йеменских хуситов

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Арабская коалиция под руководством Саудовской Аравии заявила, что в ответ на удары йеменских хуситов по Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) начинает круглосуточные воздушные налеты на столицу Йемена Сану.

Коалиция призвала гражданских лиц держаться подальше от лагерей хуситов в целях их собственной безопасности.

Официальный представитель коалиции Турки Аль-Малики охарактеризовал удары хуситов по объектам в ОАЭ как "враждебные нападения террористов", и заявил, что "виновные в них должны быть привлечены к ответственности", поскольку это "террористическое ополчение (хуситы - ИФ) представляет угрозу для региональной и международной безопасности".

Он подчеркнул: "Эти нападения являются продолжением угроз свободе судоходства и международной торговли в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе, а также развитием актов пиратства и угроз региональному воздушному пространству".

Руководство коалиции информировало, что в ходе начавшийся операции против хуситов штурмовик F-15 уничтожил две пусковые установки баллистических ракет, которые использовались для нанесения ударов по ОАЭ.

Было перехвачено в общей сложности восемь начиненных бомбами беспилотных летательных аппаратов хуситов, которые были запущены в направлении Саудовской Аравии в рамках "преднамеренного и систематического нанесения ударов по гражданским лицам и гражданским объектам", говорится в сообщении.

Как сообщил подконтрольный хуситам телеканал Аль-Масира, в результате многочисленных авиаударов коалиции, по меньшей мере, шесть человек погибли и еще восемь получили ранения. Авиаудары были нанесены по лагерю бронетанковой дивизии в центральной части Саны.

Соединенные Штаты "решительно осуждают террористические нападения в Абу-Даби (ОАЭ)", сообщил госдеп.

"Мы подтверждаем нашу непоколебимую приверженность безопасности ОАЭ и солидарны с нашими партнерами", - подчеркнули в ведомстве.

Ранее удары по ОАЭ осудил Евросоюз.

Как сообщалось, три человека погибли и шестеро получили ранения в ходе атаки беспилотников по объектам в ОАЭ.

По информации полиции ОАЭ, в результате атаки произошел взрыв, который нанес ущерб трем нефтяным цистернам в Абу-Даби. Кроме того, из-за атаки пожар начался в помещении на территории международного аэропорта в Абу-Даби.

Жертвами ударов беспилотников стали два гражданина Индии и один пакистанец.

Хуситы взяли на себя ответственность за удар по объектам в ОАЭ.