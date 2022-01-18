Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:24Заразились
на 17.01В России 10 834 260+30 726В мире 328 076 885+1 924 057

Арабская коалиция начала круглосуточную операцию против йеменских хуситов

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Арабская коалиция под руководством Саудовской Аравии заявила, что в ответ на удары йеменских хуситов по Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) начинает круглосуточные воздушные налеты на столицу Йемена Сану.

Коалиция призвала гражданских лиц держаться подальше от лагерей хуситов в целях их собственной безопасности.

Официальный представитель коалиции Турки Аль-Малики охарактеризовал удары хуситов по объектам в ОАЭ как "враждебные нападения террористов", и заявил, что "виновные в них должны быть привлечены к ответственности", поскольку это "террористическое ополчение (хуситы - ИФ) представляет угрозу для региональной и международной безопасности".

Он подчеркнул: "Эти нападения являются продолжением угроз свободе судоходства и международной торговли в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе, а также развитием актов пиратства и угроз региональному воздушному пространству".

Руководство коалиции информировало, что в ходе начавшийся операции против хуситов штурмовик F-15 уничтожил две пусковые установки баллистических ракет, которые использовались для нанесения ударов по ОАЭ.

Было перехвачено в общей сложности восемь начиненных бомбами беспилотных летательных аппаратов хуситов, которые были запущены в направлении Саудовской Аравии в рамках "преднамеренного и систематического нанесения ударов по гражданским лицам и гражданским объектам", говорится в сообщении.

Как сообщил подконтрольный хуситам телеканал Аль-Масира, в результате многочисленных авиаударов коалиции, по меньшей мере, шесть человек погибли и еще восемь получили ранения. Авиаудары были нанесены по лагерю бронетанковой дивизии в центральной части Саны.

Соединенные Штаты "решительно осуждают террористические нападения в Абу-Даби (ОАЭ)", сообщил госдеп.

"Мы подтверждаем нашу непоколебимую приверженность безопасности ОАЭ и солидарны с нашими партнерами", - подчеркнули в ведомстве.

Ранее удары по ОАЭ осудил Евросоюз.

Как сообщалось, три человека погибли и шестеро получили ранения в ходе атаки беспилотников по объектам в ОАЭ.

По информации полиции ОАЭ, в результате атаки произошел взрыв, который нанес ущерб трем нефтяным цистернам в Абу-Даби. Кроме того, из-за атаки пожар начался в помещении на территории международного аэропорта в Абу-Даби.

Жертвами ударов беспилотников стали два гражданина Индии и один пакистанец.

Хуситы взяли на себя ответственность за удар по объектам в ОАЭ.

Саудовская Аравия ОАЭ Йемен

Новости по теме

Новости

Суд в Киеве огласит решение по избранию меры пресечения Порошенко 19 января

Суд в Киеве огласит решение по избранию меры пресечения Порошенко 19 января

КНДР провела очередные испытания баллистических ракет

Кандидату в президенты Франции Земмуру назначили штраф за расистские высказывания

Кандидату в президенты Франции Земмуру назначили штраф за расистские высказывания

В Вашингтоне опровергли данные об отказе США и ЕС отключать Россию от SWIFT

Handelsblatt сообщила, что ЕС и США отказались от идеи отключить РФ от SWIFT

Десятка самых богатых людей мира стала в два раза богаче за время пандемии

Десятка самых богатых людей мира стала в два раза богаче за время пандемии

Выдвинута новая версия о доносчике в деле Анны Франк

Выдвинута новая версия о доносчике в деле Анны Франк

Число вакансий в криптовалютной сфере в США взлетело в 5 раз в 2021 году

Число вакансий в криптовалютной сфере в США взлетело в 5 раз в 2021 году

Фьючерсы на апельсиновый сок подскочили на ожиданиях худшего урожая во Флориде с 1945 г.

Фьючерсы на апельсиновый сок подскочили на ожиданиях худшего урожая во Флориде с 1945 г.
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });