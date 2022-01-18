Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:24Заразились
на 17.01В России 10 834 260+30 726В мире 328 076 885+1 924 057

ОАЭ попросили США вновь признать хуситов в Йемене террористами

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел ОАЭ Абдулла бен Заид Аль Нахайян в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном в понедельник попросил вновь признать повстанцев-хуситов в Йемене террористической организацией, сообщает Axios со ссылкой на осведомленный источник.

"Во время телефонного разговора между министром иностранных дел Абдуллой бен Заид Аль Нахайяном и госсекретарем Блинкеном обсуждалась идея переименования хуситов на основании их текущих действий", - сказал высокопоставленный эмиратский чиновник.

Он отметил, что последнее нападение на гражданские объекты в Абу-Даби и захват судна под флагом ОАЭ относятся именно к этой категории.

Ранее сообщалось, что три человека погибли и шестеро получили ранения в результате атаки беспилотников в ОАЭ.

По информации полиции ОАЭ, в результате атаки произошел взрыв, который нанес ущерб трем нефтяным цистернам в Абу-Даби. Кроме того, из-за атаки пожар начался в помещении на территории международного аэропорта в Абу-Даби.

Со своей стороны йеменские повстанцы-хуситы заявили, что совершили атаку против ОАЭ, однако подробностей не привели.

После нападения официальные лица ОАЭ провели переговоры с несколькими своими региональными союзниками и, в том числе, с администрацией президента США Джо Байдена относительно дальнейших шагов.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан осудил нападение хуситов.

"Мы будем работать с ОАЭ и международными партнерами, чтобы привлечь их к ответственности", - говорится в заявлении Салливана.

Он добавил, что приверженность безопасности ОАЭ со стороны США непоколебима.

"Мы стоим рядом с нашими эмиратскими партнерами против всех угроз их территории", - указал Салливан.

Менее чем через месяц после вступления в должность президента Байден отменил решение администрации своего предшественника Дональда Трампа о признании хусистов террористами. По его словам, это затрудняло оказание гуманитарной помощи йеменскому народу. С тех пор хуситы усилили свои нападения на Саудовскую Аравию и другие страны региона.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, контролирующими часть страны. На Западе заявляют, что мятежников поддерживает Иран.

США ОАЭ

Новости по теме

Новости

Арабская коалиция начала круглосуточную операцию против йеменских хуситов

Суд в Киеве огласит решение по избранию меры пресечения Порошенко 19 января

Суд в Киеве огласит решение по избранию меры пресечения Порошенко 19 января

КНДР провела очередные испытания баллистических ракет

Кандидату в президенты Франции Земмуру назначили штраф за расистские высказывания

Кандидату в президенты Франции Земмуру назначили штраф за расистские высказывания

В Вашингтоне опровергли данные об отказе США и ЕС отключать Россию от SWIFT

Handelsblatt сообщила, что ЕС и США отказались от идеи отключить РФ от SWIFT

Десятка самых богатых людей мира стала в два раза богаче за время пандемии

Десятка самых богатых людей мира стала в два раза богаче за время пандемии

Выдвинута новая версия о доносчике в деле Анны Франк

Выдвинута новая версия о доносчике в деле Анны Франк

Число вакансий в криптовалютной сфере в США взлетело в 5 раз в 2021 году

Число вакансий в криптовалютной сфере в США взлетело в 5 раз в 2021 году

Фьючерсы на апельсиновый сок подскочили на ожиданиях худшего урожая во Флориде с 1945 г.

Фьючерсы на апельсиновый сок подскочили на ожиданиях худшего урожая во Флориде с 1945 г.
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });