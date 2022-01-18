ОАЭ попросили США вновь признать хуситов в Йемене террористами

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел ОАЭ Абдулла бен Заид Аль Нахайян в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном в понедельник попросил вновь признать повстанцев-хуситов в Йемене террористической организацией, сообщает Axios со ссылкой на осведомленный источник.

"Во время телефонного разговора между министром иностранных дел Абдуллой бен Заид Аль Нахайяном и госсекретарем Блинкеном обсуждалась идея переименования хуситов на основании их текущих действий", - сказал высокопоставленный эмиратский чиновник.

Он отметил, что последнее нападение на гражданские объекты в Абу-Даби и захват судна под флагом ОАЭ относятся именно к этой категории.

Ранее сообщалось, что три человека погибли и шестеро получили ранения в результате атаки беспилотников в ОАЭ.

По информации полиции ОАЭ, в результате атаки произошел взрыв, который нанес ущерб трем нефтяным цистернам в Абу-Даби. Кроме того, из-за атаки пожар начался в помещении на территории международного аэропорта в Абу-Даби.

Со своей стороны йеменские повстанцы-хуситы заявили, что совершили атаку против ОАЭ, однако подробностей не привели.

После нападения официальные лица ОАЭ провели переговоры с несколькими своими региональными союзниками и, в том числе, с администрацией президента США Джо Байдена относительно дальнейших шагов.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан осудил нападение хуситов.

"Мы будем работать с ОАЭ и международными партнерами, чтобы привлечь их к ответственности", - говорится в заявлении Салливана.

Он добавил, что приверженность безопасности ОАЭ со стороны США непоколебима.

"Мы стоим рядом с нашими эмиратскими партнерами против всех угроз их территории", - указал Салливан.

Менее чем через месяц после вступления в должность президента Байден отменил решение администрации своего предшественника Дональда Трампа о признании хусистов террористами. По его словам, это затрудняло оказание гуманитарной помощи йеменскому народу. С тех пор хуситы усилили свои нападения на Саудовскую Аравию и другие страны региона.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, контролирующими часть страны. На Западе заявляют, что мятежников поддерживает Иран.