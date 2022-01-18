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"Яндекс" в 2022 г. планирует запустить доставку роботами-курьерами в Южной Корее

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - "Яндекс" и корейская телеком-компания KT Corporation договорились о запуске доставки роботами-курьерами российской компании.

Как говорится в пресс-релизе "Яндекса", роботы могут начать работу в 2022 году. Доставка будет осуществляться в столице Южной Кореи - Сеуле.

Партнеры будут привлекать в этот проект бизнесы, которые заинтересованы в доставке своих товаров, уточнил представитель "Яндекса".

На данный момент роботы-курьеры осуществили более 85 тыс. доставок в России и США. В скором времени роботы начнут доставлять заказы в Дубае для французской компании розничной торговли Carrefour.

Яндекс Южная Корея Сеул KT Corporation

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