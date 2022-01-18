В МИД РФ заявили о штатной работе посольства в Киеве на фоне сообщения NYT

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Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Посольство России в Киеве работает в штатном режиме, заявили во вторник в МИД России.

Так на Смоленской площади ответили на просьбу прокомментировать публикацию газеты New York Times о том, что РФ эвакуирует своих дипломатов из Украины.

Издание со ссылкой на высокопоставленного сотрудника службы безопасности Украины утверждает, что 5 января страну покинули 18 человек - в основном жены и дети дипломатов. Еще примерно 30 человек, по данным NYT, уехали из Киева и Львова в последующие дни.

14 января советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американская разведка обладает информацией подготовке российской стороной провокаций против Украины, чтобы создать повод для полномасштабного военного вторжения.

В понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров, что подобные заявления со стороны США - дезинформация.

Между тем ранее в январе сенаторы-демократы, у которых большинство в сенате, представили законопроект о новых санкциях против России в случае ее нападения на Украину. Проект предусматривает персональные санкции против первых лиц государства и высокопоставленных военных, а также меры против российских банков и госдолга.