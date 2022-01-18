Премьер Молдавии не исключила введения режима ЧП из-за нехватки газа

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица допустила введение чрезвычайного положения в энергетике в случае обострения газового кризиса.

"Мы рассматриваем возможность введения чрезвычайного положения в области энергетики, если столкнемся с угрозой прекращения поставок газа. Это будет необходимо, чтобы правительство могло быстро принимать решения и реагировать на ситуацию", - сказала Гаврилица во вторник на брифинге, заверив, что потребители не останутся без газа.

"Правительство рассматривает различные варианты действий в зависимости от того, сможет ли "Молдовагаз" вовремя расплатиться с "Газпромом" по авансовому платежу. Правительство уже предприняло ряд действий, чтобы помочь "Молдовагазу", - сказала премьер.

На прошлой неделе она сообщила, что правительство предоставит "Молдовагазу" отсрочку по выплате НДС.

Ранее вице-премьер Андрей Спыну заявил, что "Молдовагаз" не хватит около $25 млн. для того, чтобы до 20 января выплатить аванс "Газпрому" за первый месяц 2022г. Сумма авансового платежа составит около $65 млн.

Спыну сообщил, что "Молдовагаз" обратилась к "Газпрому" с просьбой о предоставлении отсрочки по выплате аванса за январь до 1 или до 20 февраля. "Молдовагаз" пока не получила ответа на этот запрос от "Газпрома".

"Молдовагаз" и "Газпром" подписали пятилетний контракт, который начал действовать 1 ноября 2021 года. По договору "Молдовагаз" обязан до 20-го числа каждого месяца оплатить газ за предыдущий месяц и делать авансовый платеж за текущий месяц.