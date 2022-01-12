"Молдовагаз" попросит "Газпром" об отсрочке авансового платежа за газ в январе

Фото: Вадим Денисов/ТАСС

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - АО "Молдовагаз" попросило у "Газпрома" отсрочки по авансовому платежу за январь, сообщила пресс-служба правительства Молдавии.

Согласно сообщению, в среду состоялось заседание молдавской чрезвычайной комиссии по ситуации на газовом рынке.

"В ходе заседания был заслушан отчет "Молдовагаз" о ходе оплаты поставок в контексте выросшей в январе цены (до $646 за 1 тыс. кубометров). Заслушан также отчет министерства инфраструктуры и регионального развития о ситуации на международных газовых рынках. На основании представленных отчетов были подтверждены возникшие трудности с полной оплатой поставщику, что связано с накопленными отклонениями, вызванными повышением цен в январе на фоне сохранения ранее утвержденного тарифа", - говорится в сообщении.

Представители "Молдовагаза" проинформировали членов комиссии, что, "хотя договорные условия оплаты остались без изменений, поставщик не допустит отклонений при оплате".

"Таким образом существует риск прекращения поставок природного газа, если платежи не будут производиться в соответствии с условиями контракта. Поэтому, согласно одному из решений комиссии, "Молдовагаз" будет просить "Газпром" о возможности продления срока оплаты счетов до конца января 2022 г. Этот вопрос также будет обсуждаться на заседании наблюдательного совета "Молдовагаз", которое состоится в понедельник (17 января) с участием представителей "Газпрома", - говорится в сообщении.

Ранее на этой неделе вице-премьер Молдавии Андрей Спыну сообщил, что до конца недели "Молдовагаз" оплатит "Газпрому" потребленный газ за декабрь, но не хватит около $25 млн для выплаты "Газпрому" полного размера аванса за январь. Он сообщил, что 10 января говорил по телефону с главой "Газпрома" Алексеем Миллером, попросив отсрочки по авансовым платежам.

"Молдовагаз" и "Газпром" подписали пятилетний контракт на поставку газа, который вступил в силу с 1 ноября 2021 года. Согласно договору, "Молдовагаз" обязан до 20-го числа каждого месяца оплатить газ за предыдущий месяц и сделать авансовый платеж за текущий месяц.

Во второй половине ноября "Газпром" пригрозил отключением газа Молдавии в связи с тем, что платеж не был сделан вовремя. Задолженность почти в 75 млн долларов образовалась в результате кассового разрыва "Молдовагаз", так как предприятие покупало газ по $790, а потребители платили по старому тарифу в $150 за 1 тыс. кубометров газа.

Образовавшаяся задолженность по оплате газа за ноябрь была погашена благодаря вмешательству правительства Молдавии, которое выделило "Молдовагаз" деньги из бюджета в счет погашения исторического долга госпредприятия Termoelectrica.